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Кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году: у Месси и Роналду остаются шансы на награду

22 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Ежегодно в осенне-зимний период происходит вручение главной индивидуальной футбольной награды «Золотой мяч». Но споры и выбор претендентов начинаются уже весной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список претендентов на получение «Золотого мяча».

«Манчестер Сити» в топе

Среди двадцати претендентов на «Золотой мяч», которых выделяет авторитетный портал Goal.com, шесть игроков представляют «Манчестер Сити». Очевидно, что после вылета из Лиги чемпионов шансы этих игроков уменьшились. Особенно у одного из трёх самых дорогих игроков мира Эрлинга Холанна, который в четвертьфинальных матчах против «Реала» совершил 14 потерь при 11 точных передачах. Ничем примечательным не выделились и его одноклубники Фил Фоден и Родри, которые на двоих забили 21 гол в текущем сезоне АПЛ и проводят 85% игрового времени на поле каждый.

Килиан Мбаппе практически решил свой вопрос с переходом в мадридский «Реал», но имеет все шансы на прощание громко хлопнуть дверью. И этому событию явно обрадуются в Париже, да и во всей Франции, которая жаждет победы в Лиге чемпионов спустя 30 лет простоя. Последний раз французский клуб выигрывал главный клубный трофей Европы в сезоне-1992/1993. Им был «Марсель».

Победа в Лиге чемпионов, в совокупности с поднятием трофея над головой во внутреннем чемпионате, практически гарантирует успех в получении «Золотого мяча». Даже при живом, но стареющем Лионеле Месси. Поэтому Джуд Беллингем, проводящий блистательный сезон в Ла Лиге (16 голов в 24 матчах) и забивающий в каждой второй встрече в Лиге чемпионов, сегодня считается главным претендентом на победу в личной награде.

Месси и Роналду в игре

Попали в список 20 претендентов на «Золотой мяч» два признанных лидера – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Напомним, что у португальца таких мячей пять, а у аргентинца восемь. С учётом того, что в прошлом сезоне Месси получил главную личную награду, по сути по общим старым заслугам, то вряд ли такой сценарий повторится в этом году. Легенды продолжают штамповать голы. У Роналду их уже набралось 29 в 25 матчах Саудовской Про-Лиги, у Месси статистика чуть хуже – один гол в каждом матче. Но будем честны, оба игрока уже ушли с рынка.

Повысить свои шансы каждый из названных претендентов может в рамках матчей за национальную сборную. Особенно это касается европейцев. Джуд Беллингем в случае успеха Англии на чемпионате Европы сможет существенно повысить свои шансы на победу в борьбе за «Золотой мяч». До вручения награды остаётся ещё больше полугода, а значит, всё ещё может измениться.

Претенденты на «Золотой мяч» - 2024

Игрок
Амплуа
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
Джуд Беллингем Полузащитник «Реал» Мадрид 180
Фил Фоден Полузащитник «Манчестер Сити» 130
Килиан Мбаппе Нападающий «ПСЖ» 180
Эрлинг Холанн Нападающий «Манчестер Сити» 180
Родри Полузащитник «Манчестер Сити» 110
Гарри Кейн Нападающий «Бавария» 110
Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Наср» 15
Лионель Месси Нападающий «Интер» Майами 30

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
22 Апреля 2024 в 12:03
эти двое и на пенсии будут номинироваться на золотой мяч????
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