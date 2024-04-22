Кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году: у Месси и Роналду остаются шансы на награду

Ежегодно в осенне-зимний период происходит вручение главной индивидуальной футбольной награды «Золотой мяч». Но споры и выбор претендентов начинаются уже весной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список претендентов на получение «Золотого мяча».
«Манчестер Сити» в топе
Среди двадцати претендентов на «Золотой мяч», которых выделяет авторитетный портал Goal.com, шесть игроков представляют «Манчестер Сити». Очевидно, что после вылета из Лиги чемпионов шансы этих игроков уменьшились. Особенно у одного из трёх самых дорогих игроков мира Эрлинга Холанна, который в четвертьфинальных матчах против «Реала» совершил 14 потерь при 11 точных передачах. Ничем примечательным не выделились и его одноклубники Фил Фоден и Родри, которые на двоих забили 21 гол в текущем сезоне АПЛ и проводят 85% игрового времени на поле каждый.
Килиан Мбаппе практически решил свой вопрос с переходом в мадридский «Реал», но имеет все шансы на прощание громко хлопнуть дверью. И этому событию явно обрадуются в Париже, да и во всей Франции, которая жаждет победы в Лиге чемпионов спустя 30 лет простоя. Последний раз французский клуб выигрывал главный клубный трофей Европы в сезоне-1992/1993. Им был «Марсель».
Победа в Лиге чемпионов, в совокупности с поднятием трофея над головой во внутреннем чемпионате, практически гарантирует успех в получении «Золотого мяча». Даже при живом, но стареющем Лионеле Месси. Поэтому Джуд Беллингем, проводящий блистательный сезон в Ла Лиге (16 голов в 24 матчах) и забивающий в каждой второй встрече в Лиге чемпионов, сегодня считается главным претендентом на победу в личной награде.
Месси и Роналду в игре
Попали в список 20 претендентов на «Золотой мяч» два признанных лидера – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Напомним, что у португальца таких мячей пять, а у аргентинца восемь. С учётом того, что в прошлом сезоне Месси получил главную личную награду, по сути по общим старым заслугам, то вряд ли такой сценарий повторится в этом году. Легенды продолжают штамповать голы. У Роналду их уже набралось 29 в 25 матчах Саудовской Про-Лиги, у Месси статистика чуть хуже – один гол в каждом матче. Но будем честны, оба игрока уже ушли с рынка.
Повысить свои шансы каждый из названных претендентов может в рамках матчей за национальную сборную. Особенно это касается европейцев. Джуд Беллингем в случае успеха Англии на чемпионате Европы сможет существенно повысить свои шансы на победу в борьбе за «Золотой мяч». До вручения награды остаётся ещё больше полугода, а значит, всё ещё может измениться.
Претенденты на «Золотой мяч» - 2024
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|Джуд Беллингем
|Полузащитник
|«Реал» Мадрид
|180
|Фил Фоден
|Полузащитник
|«Манчестер Сити»
|130
|Килиан Мбаппе
|Нападающий
|«ПСЖ»
|180
|Эрлинг Холанн
|Нападающий
|«Манчестер Сити»
|180
|Родри
|Полузащитник
|«Манчестер Сити»
|110
|Гарри Кейн
|Нападающий
|«Бавария»
|110
|Криштиану Роналду
|Нападающий
|«Аль-Наср»
|15
|Лионель Месси
|Нападающий
|«Интер» Майами
|30
Константин Лицин
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