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«ПСЖ» хочет сорвать громкий трансфер «Барселоны»

21 Апреля 2024 • 12:58 Комментировать

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может оказаться во французском чемпионате. По информации Todofichajes, заполучить 29-летнего игрока хочет «ПСЖ».

Парижане намерены побороться за хавбека с каталонской «Барселоной». У «ПСЖ» есть преимущество над «сине-гранатовыми» в финансовом плане. Чемпион Лиги 1 располагает средствами для покупки Бернарду, в то время как каталонцы испытывают трудности этом плане. Рыночная стоимость Силвы оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ португалец сыграл 27 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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