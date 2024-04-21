«ПСЖ» хочет сорвать громкий трансфер «Барселоны»

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может оказаться во французском чемпионате. По информации Todofichajes, заполучить 29-летнего игрока хочет «ПСЖ».

Парижане намерены побороться за хавбека с каталонской «Барселоной». У «ПСЖ» есть преимущество над «сине-гранатовыми» в финансовом плане. Чемпион Лиги 1 располагает средствами для покупки Бернарду, в то время как каталонцы испытывают трудности этом плане. Рыночная стоимость Силвы оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ португалец сыграл 27 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.