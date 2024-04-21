«Арсенал» нацелился на забивного нападающего - известно имя

Центрфорвард роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может переехать на туманный Альбион по завершении нынешнего сезона. Как стало известно порталу Goal.com, подписать нападающего хочет лондонский «Арсенал», который подыскивает усиление в атакующую линию.

Кроме «канониров», в подписании игрока заинтересован туринский «Ювентус». Сам Хименес готов начать новый этап карьеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 23-летний бомбардир демонстрирует высокую результативность. Сантьяго провел 29 поединков за «Фейеноорд», в которых отметился 21 забитым мячом и пятью голевыми передачами.