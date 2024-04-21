Ширер назвал «сердце» нынешнего «Челси»

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался об игре полузащитника лондонского «Челси» Коула Палмера после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.

«Палмер – лучик света в этом «Челси». Он является сердцем команды. У него отличная техника, а также великолепное умение сделать передачу в нужный момент. Это футболист высочайшего уровня», - передает слова Ширера BBC.

Напомним, что Палмер перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках «пенсионеров», отметившись 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.