Морган - Гвардиоле: «Пеп, ты ещё заплачь»

Известный журналист Пирс Морган подверг критике наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за жалобы на календарь матчей своей команды. Испанец выразил недовольство, что «горожане» провели кубковый матч с «Челси» (1:0) в субботу, несмотря на встречу с «Реалом» в среду.

«Пеп, ты еще заплачь. У тебя по два игрока мирового уровня на каждой позиции, которые получают миллионы зарплаты. А ты жалуешься на слишком большое количество матчей», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Следующий поединок команда Гвардиолы проведет против «Брайтона» 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.