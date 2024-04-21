«Шеффилд Юнайтед» – первая команда в истории Премьер-лиги с 50+ пропущенными голами в домашних матчах

«Шеффилд Юнайтед» установил очередной антирекорд Английской премьер-лиги.

В субботу «клинки» потерпели крупное домашнее поражение от «Бёрнли» (1:4) в битве двух главных аутсайдеров чемпионата. На счету «Шеффилд Юнайтед» уже 51 пропущенный гол в родных стенах в нынешней кампании – ранее ни одна команда не пропускала 50 или более мячей на своём поле в течение одного розыгрыша АПЛ, докладывает Squawka. За всю историю высшего английского дивизиона только «Астон Вилла» образца сезона-1935/36 выдала ещё более удручающий показатель в домашних встречах, позволив соперникам забить 56 раз.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 16 набранными очками после 33-х проведённых игр.