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Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

21 Апреля 2024 • 04:07 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
1 5.30 X 4.90 2 1.55
Через 14 ч. 9 мин.

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк продолжает верить в успех своей команды в борьбе за титул Премьер-лиги.

В настоящий момент «красные» занимают третью строчку в турнирной таблице с 71 набранным очком, отставая от «Арсенала» (74), сыгравшего на один матч больше, и «Манчестер Сити» (73). В воскресенье команда Юргена Клоппа проведёт выездной поединок с «Фулхэмом».

«Впереди шесть важнейших матчей. Всё по-прежнему возможно. Мы должны отдать все силы, и мы отдадим все силы. Нужно концентрироваться на каждой отдельной игре», – приводит Fotmob слова 32-летнего капитана мерсисайдцев.

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Евро-Футбол.Ру,
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