Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк продолжает верить в успех своей команды в борьбе за титул Премьер-лиги.

В настоящий момент «красные» занимают третью строчку в турнирной таблице с 71 набранным очком, отставая от «Арсенала» (74), сыгравшего на один матч больше, и «Манчестер Сити» (73). В воскресенье команда Юргена Клоппа проведёт выездной поединок с «Фулхэмом».

«Впереди шесть важнейших матчей. Всё по-прежнему возможно. Мы должны отдать все силы, и мы отдадим все силы. Нужно концентрироваться на каждой отдельной игре», – приводит Fotmob слова 32-летнего капитана мерсисайдцев.