«Реал» лидирует в борьбе за звезду «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени может переехать в Испанию.

В контракте португальца с «горожанами» предусмотрен пункт отступных в размере 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро), что привлекает к игроку интерес со стороны других грандов европейского футбола. Если верить Daily Star, в настоящий момент в гонке за Силвой лидирует мадридский «Реал». За ситуацией также следят «Барселона», «ПСЖ», «Арсенал» и «Бавария».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Действующий договор 29-летнего хавбека с клубом рассчитан до середины 2026 года.