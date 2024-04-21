Маттеус рассказал, где хочет работать Флик

Экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о будущем наставника Ханса-Дитера Флика.

59-летний тренер остаётся без работы с момента увольнения из сборной Германии в сентябре прошлого года. Среди возможных вариантов продолжения карьеры для Флика называются возвращение в «Баварию» и назначение в «Барселону», также интерес к специалисту приписывается английским клубам. По словам Маттеуса, Флик хочет попробовать силы за границей.

«Насколько мне известно, Флик не хочет возвращаться в Бундеслигу. Он предпочитает возглавить зарубежный клуб», – цитирует Barca Universal легендарного экс-игрока.

Ханс-Дитер Флик работал главным тренером «Баварии» с 2019 по 2021 год.