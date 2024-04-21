В «Манчестер Сити» уже задумываются о том, кто может заменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера.

Согласно сообщениям, появившимся в прессе несколькими днями ранее, испанец вполне может покинуть пост в середине 2025 года, когда подойдёт к концу его действующий контракт. По информации Diario AS, в «Манчестер Сити» хотят пригласить Хаби Алонсо, если Гвардиола откажется продлевать договор. Основным претендентом на нынешнего рулевого леверкузенского «Байера» считается мадридский «Реал», который, по слухам, видит своего экс-хавбека будущим преемником Карло Анчелотти.

Контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до июня 2026 года.