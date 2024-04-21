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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» – лишь третья команда в истории, не пропустившая в шести гостевых матчах Премьер-лиги кряду

21 Апреля 2024 • 02:24 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал

Лондонский «Арсенал» продлил череду выездных матчей без пропущенных мячей в Английской премьер-лиге.

На этот раз ворота «канониров» не смог поразить «Вулверхэмптон», уступивший со счётом 0:2. Согласно данным Opta, «Арсенал» стал лишь третьей за всю историю АПЛ командой, не пропустившей в шести гостевых встречах подряд. Ранее это удавалось только «Челси» (в 2008 году) и «Манчестер Юнайтед» (2009) – в обоих случаях серия завершилась на отметке в семь матчей.

Чтобы повторить рекорд, коллективу Микеля Артеты необходимо не пропустить в предстоящем гостевом дерби с «Тоттенхэмом», которое состоится 28 апреля. Абсолютный рекорд может быть установлен во встрече с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 12 мая.

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