Артета – о победе «Арсенала»: «Достойный ответ на вылет из Лиги чемпионов»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в матче Премьер-лиги (2:0).

«Канониры» одолели «волков» в выездном поединке благодаря голам Леандро Троссара и Мартина Эдегора, забитым на 45-й и 95-й минутах соответственно.

«Достойный ответ [на вылет из Лиги чемпионов от «Баварии»], я горжусь игроками. Команда отреагировала правильно. Мы заслуженно победили и снова смогли сыграть «на ноль». Очевидно, мы разочарованы поражением от «Баварии», но впереди у нас ещё пять матчей чемпионата, и теперь мы снова лидируем в таблице», – сказал в интервью BBC Артета.

«Арсенал» возглавил таблицу, набрав 74 очка после 33-х туров, однако у «Манчестер Сити» (73) и «Ливерпуля» (71) остаётся по одной игре в запасе.