Наставник «Вулверхэмптона» гордится игрой команды в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил дал свой комментарий после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Напомним, встреча завершилась победой «канониров» со счётом 2:0.

- Нашей команде нужно прибавить в нескольких компонентах. Перерыв и предсезонные сборы помогут нам в этом. Я разочарован, что мы не смогли сегодня получить очки, они были бы очень важны для нас, но я горжусь игрой своей команды. «Вулверхэмптон» действовал сегодня агрессивно, прессинговал изо всех сил на каждом участке поля. К сожалению, не удалось добиться результата, - сказал специалист на пресс-конференции.

«Вулверхэмптон» имеет в своём активе 43 очка и занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.