Эдегор: Счастлив, что «Арсенал» добился победы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался после победы своей команды над «Вулверхэмптоном» в 34-м туре чемпионата Англии.

Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась со счётом 2:0 в пользу «канониров».

- Важная победа для нас, это была тяжёлая неделя для «Арсенала». Несмотря на это, нужно двигаться дальше. Мы добились победу и я счастлив, - сказал норвежский футболист в интервью ВВС по окончании встречи.

В текущем сезоне Эдегор провёл 29 матчей в английском чемпионате и забил семь голов, также на счету норвежца шесть результативных передач на партнёров.