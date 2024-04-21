Троссар стал шестым игроком «Арсенала» с 10+ результативными действиями в Премьер-лиге

Вингер «Арсенала» Леандро Троссар отметился десятым результативным действием в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Бельгиец поразил ворота «Вулверхэмптона» на 45-й минуте субботнего поединка, завершившегося победой «канониров» со счётом 2:0. В активе Троссара теперь десять результативных действий в чемпионате (девять голов и одна голевая передача) – он стал шестым игроком «Арсенала», достигшим этой отметки, сообщает Squawka. Именно лондонцы лидируют по количеству футболистов с двузначным показателем результативных действий в нынешней кампании Премьер-лиги.

Самым результативным игроком «Арсенала» в чемпионате остаётся Букайо Сака – он поучаствовал в 22 голах. Мартин Эдегор и Кай Хаверц отметились по 14 раз, Габриэл Мартинелли – 12, Деклан Райс – 11.