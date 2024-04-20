Роналду, Анри и Руни оказались в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Фодена

Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден составил сборную лучших игроков в истории АПЛ.

Так, полузащитник составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4-4-2. Он поставил Криштиану Роналду на левый фланг полузащиты, а Тьерри Анри – на правый.

Эта команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон ;

Защитники: Эшли Коул, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Кайл Уокер;

Полузащитники: Криштиану Роналду, Давид Сильва, Патрик Виейра, Тьерри Анри;

Нападающие: Уэйн Руни, Серхио Агуэро.

Добавим, что «Манчестер Сити» после 32 матчей располагается на второй позиции турнирной таблицы АПЛ, заработав 72 балла.



