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Роналду, Анри и Руни оказались в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Фодена

20 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
25.04 22:00
Хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден составил сборную лучших игроков в истории АПЛ.

Так, полузащитник составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4-4-2. Он поставил Криштиану Роналду на левый фланг полузащиты, а Тьерри Анри – на правый. 

Эта команда выглядит следующим образом:

ВратарьЭдерсон;

Защитники: Эшли Коул, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Кайл Уокер;

Полузащитники: Криштиану Роналду, Давид Сильва, Патрик Виейра, Тьерри Анри;

Нападающие: Уэйн Руни, Серхио Агуэро. 

Добавим, что «Манчестер Сити» после 32 матчей располагается на второй позиции турнирной таблицы АПЛ, заработав 72 балла.

 


 


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