Роналду, Анри и Руни оказались в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Фодена

Так, полузащитник составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4-4-2. Он поставил Криштиану Роналду на левый фланг полузащиты, а Тьерри Анри – на правый.
Эта команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдерсон;
Защитники: Эшли Коул, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Кайл Уокер;
Полузащитники: Криштиану Роналду, Давид Сильва, Патрик Виейра, Тьерри Анри;
Нападающие: Уэйн Руни, Серхио Агуэро.
Добавим, что «Манчестер Сити» после 32 матчей располагается на второй позиции турнирной таблицы АПЛ, заработав 72 балла.
Бан пользователя