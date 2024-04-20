Троссар подвёл итоги матча с «Вулверхэмптоном»

Нападающий лондонского «Арсенала» Леандро Троссар подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда одержала победу над «Вулверхэмптоном».

Встреча завершилась со счётом 2:0, Троссар стал автором первого гола в конце первого тайма.

- Думаю, это было впечатляюще, мы играли очень хорошо и контролировали ситуацию большую часть времени. У «Вулверхэмптона» хорошая команда, они пытались доставить нам проблемы, но мы с этим справились хорошо. «Арсенал» мог забить больше, но мы всё равно довольны, что не пропустили, - приводит слова Троссара ВВС.

29-летний бельгиец в текущем сезоне провёл за «Арсенал» 29 матчей в чемпионате Англии, забил девять голов и сделал один результативный пас.