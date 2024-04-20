«Арсенал» установил личный рекорд в выездных матчах Премьер-лиги

Лондонский «Арсенал» провёл очередной «сухой» матч на выезде в чемпионате Англии.

«Канониры» обыграли «Вулверхэмптон» в субботнем поединке Премьер-лиги, забив «волкам» два безответных гола. Как информирует Squawka, «Арсеналу» впервые в истории удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести подряд матчах чемпионата. Ранее ворота коллектива Микеля Артеты не смогли поразить «Брайтон» (0:3), «Манчестер Сити» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (0:6), «Бёрнли» (0:5) и «Вест Хэм» (0:6).

С большому разочарованию «Арсенала», успех не удалось перенести на Лигу чемпионов: в среду лондонцы уступили «Баварии» в Мюнхене (0:1) и вылетели из турнира на стадии четвертьфинала.