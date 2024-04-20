«Тоттенхэм» потерял основного защитника до конца сезона

Левый защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоги больше не поможет своей команде в текущем сезоне.

21-летний футболист регулярно выходил в стартовом составе «шпор» в текущей кампании. В субботу итальянец сообщил в социальных сетях, что для него сезон завершён досрочно из-за травмы. Информации о сроках восстановления игрока пока нет.

Дестини Удоги записал на свой счёт два забитых мяча и три результативные передачи в 30 матчах за команду Анге Постекоглу в нынешней кампании.

Следующий матч «Тоттенхэма» состоится 28 апреля – соперником будет «Арсенал». В настоящий момент «шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.