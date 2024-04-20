Голы в конце таймов в ворота «Вулверхэмптона» позволили «Арсеналу» захватить лидерство

После поражений от «Астон Виллы» и «Баварии» «Арсенал» гостил у «Вулверхэмптона» в надежде не упустить шансы в последнем турнире, где еще можно добиться успеха. В первом тайме «волки» едва не повели после удара Деклана Райса рядом со штангой. Жоао Гомес справа ворвался в штрафную и стрельнул в ближнюю часть ворот, и кипер перевес мяч в каркас. Первый реальный момент лондонцев стал голевым - на 45-й минуте Жуан Жезус в падении сыграл на Леандро Троссара, который внешней стороной стопы открыл счет.

После перерыва Марио Лемина справа обыграл защитника и целился в ближнюю часть ворот - парировано. У «канониров» снова шансы возникли только перед свистком. В похожей ситуации Сака направил мяч рядом с ближней стойкой. А вот Мартин Эдегор был точен. С его первым ударом справился вратарь, а добивание почти с нулевого угла получилось результативным.

0:2, «Арсенал» снова лидирует, соперник - 11-й.