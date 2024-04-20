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Голы в конце таймов в ворота «Вулверхэмптона» позволили «Арсеналу» захватить лидерство

20 Апреля 2024 • 23:32 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал

После поражений от «Астон Виллы» и «Баварии» «Арсенал» гостил у «Вулверхэмптона» в надежде не упустить шансы в последнем турнире, где еще можно добиться успеха. В первом тайме «волки» едва не повели после удара Деклана Райса рядом со штангой. Жоао Гомес справа ворвался в штрафную и стрельнул в ближнюю часть ворот, и кипер перевес мяч в каркас. Первый реальный момент лондонцев стал голевым - на 45-й минуте Жуан Жезус в падении сыграл на Леандро Троссара, который внешней стороной стопы открыл счет.

После перерыва Марио Лемина справа обыграл защитника и целился в ближнюю часть ворот - парировано. У «канониров» снова шансы возникли только перед свистком. В похожей ситуации Сака направил мяч рядом с ближней стойкой. А вот Мартин Эдегор был точен. С его первым ударом справился вратарь, а добивание почти с нулевого угла получилось результативным.

0:2, «Арсенал» снова лидирует, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Вулверхэмптон0:2Арсенал
  45'Троссар Леандро (0:1)
  90'Эдегор Мартин (0:2)
Са ЖозеБуэно СантьягоКилман Макс  35'Гомеш Тоти  32'Доэрти Мэтт 75' (Сарабия Пабло ( 75') Буэно УгоГомес ЖоаоТраоре БубакарДойл ТоммиЧирева Таванда 75' (Аит-Нури Раян ( 75') Хи-Чан Хван  51' 51' (Лемина Марио ( 51')
Запасные: Фрейзер НатанОджиннака ТемплБентли ДаниелХолман ФлетчерБарнетт ТайОкодува Уэсли
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосКивёр ЯкубЭдегор МартинРайс Деклан  35'Хаверц КайСака БукайоЖезус Габриэль 80' (Парти Томас ( 80') Троссар Леандро  29' 72' (Мартинелли Габриэл ( 72')
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсНкетиа ЭддиЖоржиньо IIРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильЗинченко Александр
20 апреля. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон

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