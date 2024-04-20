Названо условие, при котором тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть клуб после завершения сезона.

Будущее нидерландца по-прежнему не определено – ожидается, что вопрос будет решён после завершения кампании. Согласно сведениям журналиста Саймона Маллока, наставник «красных дьяволов» может добровольно уйти в отставку, если не получит от нового совладельца клуба Джима Рэтклиффа гарантию полного доверия.

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года. Специалист занимает пост с лета 2022 года.

После 32-х туров Премьер-лиги манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице.