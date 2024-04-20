«Челси» определился с главным кандидатом на замену Почеттино

В лондонском «Челси» уже скоро может произойти очередная тренерская перестановка.

Будущее Маурисио Почеттино в клубе остаётся под вопросом – специалист может покинуть свой пост по окончании сезона. По сообщениям журналиста Руди Галетти, заинтересованность руководства «Челси» в кандидатуре Роберто де Дзерби усилилась – теперь именно итальянец считается приоритетным вариантом на замену Почеттино. Сам рулевой «Брайтона» готов к смене обстановки и вполне допускает возможность продолжения карьеры в «Челси».

Трудовой договор де Дзерби с «чайками» рассчитан до 2026 года. Интерес к 44-летнему наставнику также проявляет «Бавария».