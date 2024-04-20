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Почеттино высказался о шансах «Челси» на попадание в еврокубки

20 Апреля 2024 • 22:29 Комментировать
Арсенал
...
Челси
23.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о борьбе за еврокубковые места.

Лондонцы упустили возможность завоевать путёвку в Европу через Кубок Англии, проиграв в полуфинале «Манчестер Сити» (0:1). В Премьер-лиге «синие» занимают девятую строчку, отставая от «Вест Хэма» на два очка, а от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» – на три. При этом, что важно, «Челси» имеет матчи в запасе.

«Всё наше внимание сосредоточено на матче, который пройдёт во вторник [против «Арсенала»]. Осталось не так много игр, и впереди нас ждёт очень непростая битва. Конечно, мы должны вернуться на победный путь и выиграть как можно больше матчей в чемпионате, чтобы приблизиться к позициям, дающим путёвку в еврокубки», – заявил в послематчевом интервью Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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