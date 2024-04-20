«Арсенал» озвучил состав на игру против «волков»

В субботу вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Главный тренер лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Троссар, Жезус.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» стартует в 21:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.