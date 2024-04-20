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Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи

20 Апреля 2024 • 20:31 Комментировать

Талантливый атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала становится востребованным на летнем трансферном рынке. Как сообщает TodoFichajes, 21-летний футболист находится на радарах «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реала».

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов выложить за Мусиалу 120 миллионов евро.

«Бавария» рассчитывала сохранить Мусиалу в составе, однако сам игрок не прочь поиграть в другом клубе. Учитывая этот факт, агент молодого футболиста будет оказывать давление на мюнхенский клуб.

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала провёл 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь голевых передач.

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