«Брентфорд» забил 5 мячей на поле «Лутона»

В 34-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Брентфорд». Йоан Висса открыл счёт в середине первого тайма выстрелом из-за пределов штрафной. Брайан Мбеумо зарядил в перекладину выстрелом с приличного расстояния. Висса оформил дубль на последней минуте первого тайма, оказавшись первым на отскоке.

На 62-й минуте счет стал разгромным, это Итан Пиннок прицельно пробил головой. Тут же Кин Льюис-Поттер ударом в упор сделал счет 0:4. Кевин Шаде в концовке стал автором пятого гола. Люк Берри перед финальным свистком размочил счет.

«Лутон Таун» после фиаско 1:5 идет третьим с конца, соперник - 14-й.