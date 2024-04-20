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«Брентфорд» забил 5 мячей на поле «Лутона»

20 Апреля 2024 • 19:02 Комментировать
Лутон Таун
1:5
Брентфорд

В 34-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Брентфорд». Йоан Висса открыл счёт в середине первого тайма выстрелом из-за пределов штрафной. Брайан Мбеумо зарядил в перекладину выстрелом с приличного расстояния. Висса оформил дубль на последней минуте первого тайма, оказавшись первым на отскоке.

На 62-й минуте счет стал разгромным, это Итан Пиннок прицельно пробил головой. Тут же Кин Льюис-Поттер ударом в упор сделал счет 0:4. Кевин Шаде в концовке стал автором пятого гола. Люк Берри перед финальным свистком размочил счет.

«Лутон Таун» после фиаско 1:5 идет третьим с конца, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лутон Таун1:5Брентфорд
  24'Висса Йоан (0:1)
  45'Висса Йоан (0:2)
  62'Пиннок Итан (0:3)
  64'Льюис-Поттер Кин (0:4)
  86'Шаде Кевин (0:5)
(1:5) Берри Люк90'  
Камински ТомасБурк Рис 46' (Берри Люк ( 46') Менги ТеденОшо ГэбриэлКаборе Исса 35' (Оньединма Фред ( 35') Доти Алфи  88'Самби Локонга Альберт-Мбойо 71' (Хасиока Даики ( 71') Баркли РоссКларк Джордан 81' (Раддок Пелли ( 81') Чон Тахит 71' (Таунсенд Андрос ( 71') Моррис Карлтон
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефШи ДжеймсВудроу Коули
Флеккен МаркАйер Кристоффер 76' (Расмуссен Мадс ( 76') Пиннок Итан  38'Коллинз НатанРегилон СерхиоЙенсен Матиас 82' (Ярмолюк Егор ( 82') Янельт ВиталиДамсгор Миккель  48' 71' (Шаде Кевин ( 71') Мбеумо БрайанВисса Йоан 83' (Мопе Нил ( 83') Льюис-Поттер Кин 71' (Норгор Кристиан ( 71')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаСтракоша ТомасОниика ФрэнкГоддос Саман
20 апреля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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