«Брентфорд» забил 5 мячей на поле «Лутона»

В 34-м туре чемпионата Англии «Лутон Таун» принимал «Брентфорд». Йоан Висса открыл счёт в середине первого тайма выстрелом из-за пределов штрафной. Брайан Мбеумо зарядил в перекладину выстрелом с приличного расстояния. Висса оформил дубль на последней минуте первого тайма, оказавшись первым на отскоке.
На 62-й минуте счет стал разгромным, это Итан Пиннок прицельно пробил головой. Тут же Кин Льюис-Поттер ударом в упор сделал счет 0:4. Кевин Шаде в концовке стал автором пятого гола. Люк Берри перед финальным свистком размочил счет.
«Лутон Таун» после фиаско 1:5 идет третьим с конца, соперник - 14-й.
Протокол игры
|24'Висса Йоан (0:1)
|45'Висса Йоан (0:2)
|62'Пиннок Итан (0:3)
|64'Льюис-Поттер Кин (0:4)
|86'Шаде Кевин (0:5)
|(1:5) Берри Люк90'
Камински Томас•Бурк Рис46' (Берри Люк (46') •Менги Теден•Ошо Гэбриэл•Каборе Исса35' (Оньединма Фред (35') •Доти Алфи• 88'Самби Локонга Альберт-Мбойо71' (Хасиока Даики (71') •Баркли Росс•Кларк Джордан81' (Раддок Пелли (81') •Чон Тахит71' (Таунсенд Андрос (71') •Моррис Карлтон
Запасные: Крул Тим•Джонсон Йосеф•Ши Джеймс•Вудроу Коули
Флеккен Марк•Айер Кристоффер76' (Расмуссен Мадс (76') •Пиннок Итан• 38'Коллинз Натан•Регилон Серхио•Йенсен Матиас82' (Ярмолюк Егор (82') •Янельт Витали•Дамсгор Миккель 48'71' (Шаде Кевин (71') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан83' (Мопе Нил (83') •Льюис-Поттер Кин71' (Норгор Кристиан (71')
20 апреля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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