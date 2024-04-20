«Бёрнли» улучшил шансы на спасение, разгромив главного аутсайдера

В 34-м туре чемпионата Англии сошлись главные аутсайдеры, вылетающий «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». До 38-й минуты команды никак не могли открыть счёт, но дальше прорвало. Рикошет помог Якобу-Брууну Ларсену поразить ворота хозяев. Спустя две минуты уже Лоренс Ассиньон восстановил паритет блестящим проходом к воротам - 1:1.

После перерыва Густаво Хамер стал автором победного гола в пользу гостей. А Лайл Фостер вскоре сделал результат 1:3 ударом из пределов штрафной. Йоханн Гудмундссон вовсе сделал счет разгромным. Вскоре он же атаковал и попал в штангу.

«Бёрнли» - 19-й, но до спасительной строчки всего три очка. Соперник - безнадёжно последний.