«Бёрнли» улучшил шансы на спасение, разгромив главного аутсайдера

В 34-м туре чемпионата Англии сошлись главные аутсайдеры, вылетающий «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». До 38-й минуты команды никак не могли открыть счёт, но дальше прорвало. Рикошет помог Якобу-Брууну Ларсену поразить ворота хозяев. Спустя две минуты уже Лоренс Ассиньон восстановил паритет блестящим проходом к воротам - 1:1.
После перерыва Густаво Хамер стал автором победного гола в пользу гостей. А Лайл Фостер вскоре сделал результат 1:3 ударом из пределов штрафной. Йоханн Гудмундссон вовсе сделал счет разгромным. Вскоре он же атаковал и попал в штангу.
«Бёрнли» - 19-й, но до спасительной строчки всего три очка. Соперник - безнадёжно последний.
Протокол игры
|38'Ларсен Якоб-Бруун (0:1)
|40'Ассиньон Лоренс (0:2)
|(1:2) Хамер Густаво52'
|58'Фостер Лайл (1:3)
|71'Гудмундссон Йоханн (1:4)
Грбич Иво•Богл Джейден•Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Осборн Бен• 76'Винисиус Соуза68' (Арчер Камерон (68') •Арбластер Олли•Хамер Густаво78' (Брукс Эндри (78') •Макати Джон•Макбарни Оливер78' (Норвуд Оливер (78') •Бреретон Бен
Мурич Ариянет•Ассиньон Лоренс•О'Ши Дара•Эстев Максим•Тэйлор Чарли•Витиньо Виктор II70' (Гудмундссон Йоханн (70') •Каллен Джош•Берге Сандер•Ларсен Якоб-Бруун59' (Браунхилл Джош (59') •Фостер Лайл84' (Фофана Датро (84') •Одоберт Уилсон85' (Амдуни Зеки (85')
20 апреля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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