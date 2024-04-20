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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» улучшил шансы на спасение, разгромив главного аутсайдера

20 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:4
Бёрнли

В 34-м туре чемпионата Англии сошлись главные аутсайдеры, вылетающий «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». До 38-й минуты команды никак не могли открыть счёт, но дальше прорвало. Рикошет помог Якобу-Брууну Ларсену поразить ворота хозяев. Спустя две минуты уже Лоренс Ассиньон восстановил паритет блестящим проходом к воротам - 1:1.

После перерыва Густаво Хамер стал автором победного гола в пользу гостей. А Лайл Фостер вскоре сделал результат 1:3 ударом из пределов штрафной. Йоханн Гудмундссон вовсе сделал счет разгромным. Вскоре он же атаковал и попал в штангу.

«Бёрнли» - 19-й, но до спасительной строчки всего три очка. Соперник - безнадёжно последний.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:4Бёрнли
  38'Ларсен Якоб-Бруун (0:1)
  40'Ассиньон Лоренс (0:2)
(1:2) Хамер Густаво52'  
  58'Фостер Лайл (1:3)
  71'Гудмундссон Йоханн (1:4)
Грбич ИвоБогл ДжейденАхмедходжич АнелТрасти ОстонОсборн Бен  76'Винисиус Соуза 68' (Арчер Камерон ( 68') Арбластер ОллиХамер Густаво 78' (Брукс Эндри ( 78') Макати ДжонМакбарни Оливер 78' (Норвуд Оливер ( 78') Бреретон Бен
Запасные: Кертис СэмСлимане АнисОсула ВильямФодеринхэм УэслиХолгейт МэйсонЛаруси Яссер
Мурич АриянетАссиньон ЛоренсО'Ши ДараЭстев МаксимТэйлор ЧарлиВитиньо Виктор II 70' (Гудмундссон Йоханн ( 70') Каллен ДжошБерге СандерЛарсен Якоб-Бруун 59' (Браунхилл Джош ( 59') Фостер Лайл 84' (Фофана Датро ( 84') Одоберт Уилсон 85' (Амдуни Зеки ( 85')
Запасные: Экдаль ХьяльмарБенсон МанюэльРодригес ДжейНдайишимий МайкТраффорд Джеймс
20 апреля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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