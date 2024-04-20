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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Модрич дал оценку АПЛ

20 Апреля 2024 • 16:52 Комментировать

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о Премьер-лиге. Как известно, в своё время хорват выступал в Англии за «Тоттенхэм».

«Премьер-лига – это большой вызов. Это одна из лучших лиг, если не лучшая. Футбольная культура в Англии уникальна. Чтобы оценить, её нужно прочувствовать. Каждую неделю проводятся большие матчи, которые собирают много болельщиков. Когда вы уходите из АПЛ, вы не перестаёте за ней следить», - сказал Модрич в программе на Optus Sport.

Напомним, что из «Тоттенхэма» в «Реал» Лука Модрич перебрался в конце лета 2012 года. Действующий контракт 38-летнего хорвата рассчитан до конца текущего сезона.

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