Модрич дал оценку АПЛ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о Премьер-лиге. Как известно, в своё время хорват выступал в Англии за «Тоттенхэм».

«Премьер-лига – это большой вызов. Это одна из лучших лиг, если не лучшая. Футбольная культура в Англии уникальна. Чтобы оценить, её нужно прочувствовать. Каждую неделю проводятся большие матчи, которые собирают много болельщиков. Когда вы уходите из АПЛ, вы не перестаёте за ней следить», - сказал Модрич в программе на Optus Sport.

Напомним, что из «Тоттенхэма» в «Реал» Лука Модрич перебрался в конце лета 2012 года. Действующий контракт 38-летнего хорвата рассчитан до конца текущего сезона.