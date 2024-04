Кантона – на втором месте: Назван лучший француз в истории АПЛ

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших французских футболистов в истории Английской премьер-лиги.

На первом месте оказался Тьерри Анри, который блистал в составе лондонского «Арсенала». Француз был частью непобедимой команды, когда сезон 2003/2004 «канониры» прошли без поражений в АПЛ.

Вторую строчку занял поигравший за «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, а тройку замкнул экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра.

В топ-10 также входят Робер Пирес, Н’Голо Канте, Клод Макелеле, Николя Анелька, Давид Жинола, Патрис Эвра и Самир Насри.