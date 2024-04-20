«Манчестер Юнайтед» может болеть за «Боруссию» в матчах с «ПСЖ» - известна причина

В одном из полуфиналов Лиги чемпионов будут сражаться «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». В этих матчах «Манчестер Юнайтед» (по крайней мере руководство клуба) может поддерживать немецкую команду. А всё потому, что выход «Боруссии» в финал позволит «красным дьяволам» получить 3,4 миллиона фунтов в рамках договора по аренде вингера Джедона Санчо. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на The Times.

Добавим, что вторую путёвку в финал Лиги чемпионов будут разыгрывать «Реал» и «Бавария».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг давал комментарий по поводу будущего Санчо.

Названо условие возвращения Санчо в «Манчестер Юнайтед»