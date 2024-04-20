Каземиро высказался о Роналду и Месси

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вспомнил о бомбардирском достижении португальца Криштиану Роналду в прошлом сезоне. Форвард забил 50 голов.
«Сейчас мы наслаждаемся и в полной мере не понимаем, что сделали Месси и Роналду. Пока не осознаем, что творит Криштиану в футболе. В 2023 году он забил 50 голов. Что можно сказать о таком игроке?» - передает слова бразильского хавбека газета Marca.
Напомним, что Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В нынешнем розыгрыше турнира 39-летний бомбардир провел 25 поединков, в которых отметился 29 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.
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