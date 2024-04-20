Каземиро высказался о Роналду и Месси

«Сейчас мы наслаждаемся и в полной мере не понимаем, что сделали Месси и Роналду. Пока не осознаем, что творит Криштиану в футболе. В 2023 году он забил 50 голов. Что можно сказать о таком игроке?» - передает слова бразильского хавбека газета Marca.