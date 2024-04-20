В «Баварии» обсуждают кандидатуру экс-тренера «Спартака»

В мюнхенской «Баварии» ведут работу по поиску нового главного тренера. Нынешний наставник команды Томас Тухель покинет команду по завершении текущего сезона.

Как информирует Sport1.de, в немецком гранде все чаще обсуждают кандидатуру бывшего главного тренера московского «Спартака» Унаи Эмери. Ранее в прессе сообщалось об интересе «Баварии» к Юлиану Нагельсманну и Хаби Алонсо. Однако первый продлил контракт со сборной Германии, а второй решил остаться в леверкузенском «Байере» на следующий сезон.

«Бавария» в этом сезоне впервые за долгое время не стала чемпионом Бундеслиги. В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где сыграет с мадридским «Реалом».