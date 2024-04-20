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Александер-Арнольд назвал команду, играющую на грани совершенства

20 Апреля 2024 • 09:00 Комментировать

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Горожане» играют на грани совершенства. С ними нельзя ошибаться. За считанные мгновения эта команда может получить преимущество над своим соперником», - передает слова футболиста Sky Sports.

После 32 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла. В ближайшем матче мерсисайдцы на выезде встретятся с лондонским «Фулхэмом». Встреча состоится в субботу, 21 апреля.

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