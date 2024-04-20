Матсен сделал выбор между «Челси» и «Боруссией»

22-летний нидерландский защитник Ян Матсен, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», хочет остаться в немецком клубе. Об этом стало известно журналистам Sky Sport Germany.

По информации источника, футболист не хочет возвращаться в лондонский «Челси», который владеет полноценным контрактом игрока. Ян надеется, что дортмундский топ-клуб сможет подписать его на полноценной основе.

«Боруссия» арендовала Матсена в зимнее трансферное окно. В составе дортмундского коллектива защитник провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.