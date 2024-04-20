Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матсен сделал выбор между «Челси» и «Боруссией»

20 Апреля 2024 • 08:21 Комментировать

22-летний нидерландский защитник Ян Матсен, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», хочет остаться в немецком клубе. Об этом стало известно журналистам Sky Sport Germany.

По информации источника, футболист не хочет возвращаться в лондонский «Челси», который владеет полноценным контрактом игрока. Ян надеется, что дортмундский топ-клуб сможет подписать его на полноценной основе.

«Боруссия» арендовала Матсена в зимнее трансферное окно. В составе дортмундского коллектива защитник провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Ян Матсен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Брентфорд Брентфорд
3.05 3.55 2.18
Видео
20.04.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
2.60 3.40 2.60
Видео
20.04.24 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
7.20 4.40 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
08:21 · Англия. Премьер-лига
Матсен сделал выбор между «Челси» и «Боруссией»
07:58 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля» в оставшихся матчах АПЛ
07:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсенал» может превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино»
04:43 · Англия. Кубок Англии
Почеттино: «Челси» не должен рассчитывать на усталость «Манчестер Сити»
04:24 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Манчестер Сити» купил меня не для того, чтобы я был Холанном»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой 2
02:41 · Англия. Премьер-лига
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
02:18 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный дорогостоящий новичок «Ливерпуля» в случае назначения Аморима слухи
01:38 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола оценил силу «Челси» 1
01:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я восхищаюсь «Ливерпулем»
00:45 · Англия. Кубок Англии
Почеттино высказался о возможной операции Энцо Фернандеса
00:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
Сарри получил предложения от двух английских клубов слухи
19 Апреля
23:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Надеюсь на чемпионство «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем