Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля» в оставшихся матчах АПЛ

«Впереди еще шесть туров, это время пролетит незаметно. Цель «Ливерпуля» - победить в каждом матче. Это все, что мы можем сделать. В последние недели шансы команд на победу в Премьер-лиге менялись от одного результата. В АПЛ может произойти что угодно», - передает слова Трента телеканал Sky Sports.