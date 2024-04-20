Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля» в оставшихся матчах АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.
«Впереди еще шесть туров, это время пролетит незаметно. Цель «Ливерпуля» - победить в каждом матче. Это все, что мы можем сделать. В последние недели шансы команд на победу в Премьер-лиге менялись от одного результата. В АПЛ может произойти что угодно», - передает слова Трента телеканал Sky Sports.
Напомним, что «Ливерпуль» занимает третье место и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла. В ближайшем поединке мерсисайдцы встретятся с лондонским «Фулхэмом».
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