Каррагер: «Арсенал» может превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино»

«Этот «Арсенал» может превратиться в «Тоттенхэм» времени Почеттино. Я восхищался той командой, однако она так и не смогла что-то выиграть. Если «канониры» быстро не придут в себя, то потерпят неудачу и в АПЛ.

Стоит признать, что Артета проделал хорошую работу и сделал «Арсенал» претендентом на титул. Однако будет плохо, если история запомнит эпоху Микеля без побед в АПЛ и ЛЧ», - передает слова эксперта The Telegraph.