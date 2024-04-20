Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш: «Манчестер Сити» купил меня не для того, чтобы я был Холанном»

20 Апреля 2024 • 04:24 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
25.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш призывает оценивать значимость игроков не по статистике результативных действий.

В 2021 году «горожане» купили англичанина у «Астон Виллы», заплатив за трансфер более 117 млн евро. По распространённому мнению, подписание до сих пор не окупилось, поскольку Грилиш недостаточно результативен.

«В наше время люди любят поговорить о голах и ассистах. «Манчестер Сити» купил меня за 100 млн фунтов, но я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за сезон. Это доказывает, что меня купили вовсе не для того, чтобы я был сумасшедшим бомбардиром, подобным Эрлингу Холанну.

Конечно, я хотел бы забивать больше – все хотят. Однако, я думаю, в клубе знали, как много я могу предложить в других аспектах игры. Но сейчас все просто помешаны на статистике», – приводит журналист Джереми Кросс слова Грилиша.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
02:41
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
19 Апреля
17:12
В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе к Пиняеву
18 Апреля
13:41
Бенитес назвал фаворита АПЛ 1
12:11
Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»
10:39
Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку» 1
16 Апреля
16:00
Гвардиола: Чемпионская гонка ещё не закончена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Брентфорд Брентфорд
3.05 3.55 2.18
Видео
20.04.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
2.60 3.40 2.60
Видео
20.04.24 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
7.20 4.40 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
04:43 · Англия. Кубок Англии
Почеттино: «Челси» не должен рассчитывать на усталость «Манчестер Сити»
04:24 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Манчестер Сити» купил меня не для того, чтобы я был Холанном»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой
02:41 · Англия. Премьер-лига
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
02:18 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный дорогостоящий новичок «Ливерпуля» в случае назначения Аморима слухи
01:38 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола оценил силу «Челси» 1
01:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я восхищаюсь «Ливерпулем»
00:45 · Англия. Кубок Англии
Почеттино высказался о возможной операции Энцо Фернандеса
00:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
00:09 · Англия. Премьер-лига
Сарри получил предложения от двух английских клубов слухи
19 Апреля
23:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Надеюсь на чемпионство «Арсенала»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Фоден раскрыл мотивационный текст из раздевалки «Манчестер Сити»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» просматривали игрока «Челси»
Все новости
Рекомендуем