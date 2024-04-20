Грилиш: «Манчестер Сити» купил меня не для того, чтобы я был Холанном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш призывает оценивать значимость игроков не по статистике результативных действий.

В 2021 году «горожане» купили англичанина у «Астон Виллы», заплатив за трансфер более 117 млн евро. По распространённому мнению, подписание до сих пор не окупилось, поскольку Грилиш недостаточно результативен.

«В наше время люди любят поговорить о голах и ассистах. «Манчестер Сити» купил меня за 100 млн фунтов, но я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за сезон. Это доказывает, что меня купили вовсе не для того, чтобы я был сумасшедшим бомбардиром, подобным Эрлингу Холанну.

Конечно, я хотел бы забивать больше – все хотят. Однако, я думаю, в клубе знали, как много я могу предложить в других аспектах игры. Но сейчас все просто помешаны на статистике», – приводит журналист Джереми Кросс слова Грилиша.