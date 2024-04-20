Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой

Шансы Джуда Беллингема на успех в битве за «Золотой мяч» увеличились после выхода мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Английский полузащитник лидирует в рейтинге, опережая Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Гарри Кейна из «Баварии», расположившихся на втором и третьем местах соответственно, докладывает Madrid Xtra. Четвёртая и пятая позиции остаются за представителями «Манчестер Сити» – Эрлингом Холанном и Родри.

Любопытно, что на шестой строчке в текущих котировках располагается действующий обладатель награды Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами». Далее следуют Фил Фоден, Кевин де Брёйне, Винисиус Жуниор и Мохамед Салах.