Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий

Известный статистический портал составил рейтинг лучших новичков клубов Английской премьер-лиги.

Лучшим подписанием, по версии WhoScored, на данный момент является Коул Палмер (перешёл из «Манчестер Сити» в «Челси») со средним рейтингом 7,39 в играх нынешней кампании. Второе место занимает Жереми Доку, которого «Манчестер Сити» купил у «Ренна» (7,35), третий – перешедший из «Вест Хэма» в «Арсенал» Деклан Райс (7,31).

Позиции с четвёртой по десятую соответственно занимают Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Росс Баркли («Лутон Таун»), Джеймс Уорд-Праус («Вест Хэм»), Николас Джексон («Челси») и Кай Хаверц («Арсенал»).