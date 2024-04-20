Гвардиола: «Я восхищаюсь «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что восхищается успехами «Ливерпуля» при Юргене Клоппе.

Недавно «красные» потерпели потерпели неудачу в Лиге Европы, вылетев от «Аталанты» на стадии 1/4 финала. Ранее коллектив Юргена Клоппа завоевал Кубок лиги, а также по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство в Премьер-лиге.

«Я знаю, что наши соперники восхищаются нами – наша команда достигает невероятных высот на протяжении шести-семи лет, несмотря ни на что. По этой же причине я восхищаюсь «Ливерпулем». Как бы ни завершился этот сезон, я восхищаюсь ими. На протяжении всех этих лет они были сильными соперниками для нас, и я говорил об этом Юргену», – цитирует City Xtra Гвардиолу.