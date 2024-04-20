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Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта

20 Апреля 2024 • 00:44 Комментировать

Летом состав «Манчестер Сити» изменится. В эфире Catalunya Radio в пятницу прозвучала информация о том, что звёздный полузащитник Бернарду Силва практически принял решение об уходе из английского клуба.

Приоритетом 29-летнего Силвы является «Барселона». Однако побороться за португальского футболиста рассчитывает и «ПСЖ».

Выкупить Бернарду Силву у «Манчестер Сити» можно будет за 50 миллионов евро – это прописано в его действующем контракте.

В сезоне 2023/2024 Бернарду поучаствовал в 41 матче «Манчестер Сити». На счету португальца десять голов и пять голевых передач на партнёров.

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