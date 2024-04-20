Сарри получил предложения от двух английских клубов

Бывший рулевой «Лацио» Маурицио Сарри пользуется спросом среди представителей Английской премьер-лиги.

Специалист покинул должность в римском клубе 13 марта. Известно, что на итальянца уже выходил «Ноттингем Форест», однако тренер ответил отказом. По данным TMW, с агентами Сарри также связались представители «Ньюкасла» и «Вест Хэма» – 65-летний наставник пока не дал ответа, хоть и заинтересован в продолжении карьеры в Английской премьер-лиге.

Напомним, что Маурицио Сарри знаком с английским футболом по работе в лондонском «Челси» в сезоне 2018/19. Должность в «Лацио» тренер занимал с лета 2021 года.