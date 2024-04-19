Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»

В последние часы слухи связывают Зинедина Зидана с двумя большими клубами – с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает портал Goal, ссылаясь на L’Equipe, звёздный французский тренер ближайшим летом предпочёл бы переехать в Манчестер, а не в Мюнхен.

Стоит сказать, что Эрик тен Хаг, нынешний рулевой «Манчестер Юнайтед», давно находится под давлением. Не исключено, что новые владельцы «красных дьяволов» решат расстаться с нидерландским специалистом.

Что касается «Баварии», то ещё в феврале клуб объявил о расставании с Томасом Тухелем по завершению сезона.

Не только Зидан: «Бавария» выбирает между двумя тренерами