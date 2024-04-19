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Джака: «Надеюсь на чемпионство «Арсенала»

19 Апреля 2024 • 23:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Арсенал
1 8.00 X 5.00 2 1.37
Через 20 ч. 58 мин.

Бывший футболист «Арсенала» Гранит Джака пожелал команде выиграть чемпионский титул.

«Арсенал» [до поражения от «Астон Виллы»] прошёл 10 или 11 игр без поражений. Если ты проиграл одну игру, это не значит, что ты проиграл все оставшиеся.

В Премьер-лиге осталось шесть матчей, и у «Арсенала» всё ещё есть большой шанс выиграть АПЛ. Я желаю им всего наилучшего, потому что всё ещё общаюсь с персоналом и игроками, а также продолжаю следить за матчами.

Сможет ли «Арсенал» выиграть титул? Я надеюсь на это, потому что команда, персонал и весь клуб заслуживает трофеи. В этом году они очень близки», - цитирует Джаку Mirror.

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