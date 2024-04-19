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Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»

19 Апреля 2024 • 23:07 Комментировать
Арсенал
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Челси
23.04 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что совсем не ожидал от Коула Палмера такого успеха в дебютном сезоне.

Полузащитник был приобретён у «Манчестер Сити» прошлым летом. 21-летний англичанин быстро закрепился в статусе основного игрока и лидера «синих», а благодаря сверхуспешной игре в недавних матчах смог настичь Эрлинга Холанна в бомбардирской гонке Премьер-лиги – на счету обоих по 20 голов.

«Коул Палмер выглядит намного лучше, чем мы ожидали, когда он только перешёл. Я должен быть честным. Его статистика – результат его работы. Он потрясающе проявляет себя», – цитирует журналист Фабрицио Романо аргентинского рулевого «Челси».

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