Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что совсем не ожидал от Коула Палмера такого успеха в дебютном сезоне.

Полузащитник был приобретён у «Манчестер Сити» прошлым летом. 21-летний англичанин быстро закрепился в статусе основного игрока и лидера «синих», а благодаря сверхуспешной игре в недавних матчах смог настичь Эрлинга Холанна в бомбардирской гонке Премьер-лиги – на счету обоих по 20 голов.

«Коул Палмер выглядит намного лучше, чем мы ожидали, когда он только перешёл. Я должен быть честным. Его статистика – результат его работы. Он потрясающе проявляет себя», – цитирует журналист Фабрицио Романо аргентинского рулевого «Челси».