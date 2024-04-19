Фоден раскрыл мотивационный текст из раздевалки «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал о том, какое мотивационное послание можно увидеть в раздевалке команды.

«Мы знаем, что если мы выиграем Премьер-лигу в этом сезоне, мы сделаем что-то новое. Каждый раз, когда мы надеваем бутсы на базе, мы видим на стене надпись. Там написано: «Никто не выигрывал четыре титул АПЛ подряд… пока что».

Мы хотим войти в историю. Каждый день я смотрю на этот текст и думаю: «Почему бы и нет?» - сказал Фоден Daily Mail.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

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