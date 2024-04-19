Скауты «Ньюкасла» просматривали игрока «Челси»

«Ньюкасл» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно информации The Chronicle, скауты «сорок» во время недавнего матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед» (4:3) просматривали хавбека лондонской команды Конора Галлахера.

Ранее в прессе писали о готовности «Челси» продать 24-летнего Галлахера ближайшим летом. Лондонцы могут хорошо заработать на этой сделке – портал Transfermarkt оценивает футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Конор Галлахер поучаствовал в 42 матчах «Челси». На счету полузащитника пять голов и восемь голевых передач на партнёров.