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Марсьяль поедет к Захаряну слухи

19 Апреля 2024 • 22:54 Комментировать

Всё идёт к тому, что нападающий Антони Марсьяль будет играть в чемпионате Испании. Как сообщает TodoFichajes, к подписанию контракта с 28-летним французом близок «Реал Сосьедад». Если ничего не сорвётся, то Марсьяль заключит с этим клубом контракт сроком на три года.

Трансфер Антони Марсьяля будет бесплатным, поскольку действующий контракт форварда на «Олд Траффорд» истекает в конце июня.

В «Реал Сосьедаде» при осуществлении перехода Марсьяль станет одноклубником Арсена Захаряна. Российский атакующий полузащитник перебрался в испанский клуб летом прошлого года из московского «Динамо».

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Антони Марсьяль Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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