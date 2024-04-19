Всё идёт к тому, что нападающий Антони Марсьяль будет играть в чемпионате Испании. Как сообщает TodoFichajes, к подписанию контракта с 28-летним французом близок «Реал Сосьедад». Если ничего не сорвётся, то Марсьяль заключит с этим клубом контракт сроком на три года.

Трансфер Антони Марсьяля будет бесплатным, поскольку действующий контракт форварда на «Олд Траффорд» истекает в конце июня.

В «Реал Сосьедаде» при осуществлении перехода Марсьяль станет одноклубником Арсена Захаряна. Российский атакующий полузащитник перебрался в испанский клуб летом прошлого года из московского «Динамо».

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.