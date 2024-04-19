«Барселона» рассчитывает улучшить своё финансовое положение, поэтому ближайшим летом каталонцы могут продать вингера Рафинью. «Сине-гранатовые» хотят выручить за бразильца 80 миллионов евро.

Как сообщает TodoFichajes, заменить Рафинью в атаке «Барселоны» может Тимо Вернер. Немецкий форвард – одна из кандидатур. В настоящий момент 28-летний Вернер играет за «Тоттенхэм» в аренде. Права на Тимо принадлежат «РБ Лейпцигу».

«Барселона» может воспользоваться тем, что «Тоттенхэм» не готов платить 18 миллионов евро за реализацию опции выкупа Вернера по завершению сезона 2023/2024.

«Тоттенхэм» надеется сохранить Вернера, не выкупая его