Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»

Слухи связывают полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса с более статусными клубами, в том числе с «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Впрочем, бразилец может и не иметь планов по смене клубной прописки в обозримом будущем. Журналисты The Telegraph раздобыли информацию о том, что 26-летний Гимараэс покупает дом в Нортумберленде – в нескольких милях от Ньюкасл-апон-Тайна.

«Гимараэс предоставил убедительные доказательства того, что он намерен остаться в «Ньюкасле» на следующий сезон, ведь он покупает дом на северо-востоке», - говорится в заметке.

Ранее сообщалось о том, что выкупить Бруно Гимараэса у «Ньюкасла» можно примерно за 100 миллионов фунтов – это прописано в действующем контракте бразильца.