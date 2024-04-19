Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»

19 Апреля 2024 • 22:33 Комментировать

Слухи связывают полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса с более статусными клубами, в том числе с «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Впрочем, бразилец может и не иметь планов по смене клубной прописки в обозримом будущем. Журналисты The Telegraph раздобыли информацию о том, что 26-летний Гимараэс покупает дом в Нортумберленде – в нескольких милях от Ньюкасл-апон-Тайна.

«Гимараэс предоставил убедительные доказательства того, что он намерен остаться в «Ньюкасле» на следующий сезон, ведь он покупает дом на северо-востоке», - говорится в заметке.

Ранее сообщалось о том, что выкупить Бруно Гимараэса у «Ньюкасла» можно примерно за 100 миллионов фунтов – это прописано в действующем контракте бразильца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Брентфорд Брентфорд
3.05 3.55 2.18
Видео
20.04.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
2.60 3.40 2.60
Видео
20.04.24 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
7.20 4.40 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
23:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» просматривали игрока «Челси»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль поедет к Захаряну слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
Назван неожиданный кандидат на замену Рафинье в «Барселоне» слухи
22:33 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назначил Уилкокса техническим директором
21:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Пиняев не готов к АПЛ, туда попадают только лучшие
18:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер: «Победа над «Ливерпулем» не поможет нам обыграть «Вест Хэм»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Гласнер вспомнил, как противостоял «Вест Хэму» в Лиге Европы
17:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы можем выиграть все оставшиеся матчи АПЛ»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Пиняев не дотягивает до уровня «Челси» и «Манчестер Сити»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой верит, что «Манчестер Сити» и «Челси» следят за Пиняевым
17:12 · Россия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе к Пиняеву
16:37 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал отмену переигровок в Кубке Англии
16:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Если выиграем, станем лидерами АПЛ»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва высказался о матчах против «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем